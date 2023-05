BMW populairst op groeiende automarkt

De Belgische automarkt zet zijn herstel verder wat aantoont dat de leveringsproblemen stilaan overwonnen raken.

Na een lange en moeilijke periode die werd ingeluid door de coronacrisis, gaat het weer beter met de Belgische automarkt. Uit de cijfers van sectorfederatie Febiac blijkt dat er in het eerste kwartaal van 2023 beduidend meer wagens werden verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar en dat deze tendens zich ook in april heeft doorgezet. Zo werd er in de voorbije maand een stijging van 40.38 % genoteerd van het aantal inschrijvingen ten opzichte van april 2022. Opnieuw stijgen zowel de professionele als de privémarkt ten opzichte van de resultaten van vorig jaar.

Sinds 1 januari 2023 werden er 171.356 nieuwe personenwagens geregistreerd, wat overeenkomt met een stijging van 30.26 % tegenover de eerste vier maanden van 2022. Noteer hierbij wel dat de automarkt nog niet haar normale verkoopvolume geraakt dat voor het laatst werd bereikt in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

BMW voor VW en Audi

In de klassering bij de merken staat BMW weer op kop. In april 2023 wist het Beierse merk 4.259 wagens te verkopen, goed voor een marktaandeel van 10,68 %. Op de tweede en derde plaats volgen Volkswagen (3.640) en Audi (2.992). Ook in de gecumuleerde cijfers over het hele jaar 2023 neemt BMW de leiding voor Volkswagen en Peugeot. Het succes van BMW is vooral te verklaren door het uitgebreide gamma geëlektrificeerde modellen en de sterke positie op de markt van bedrijfswagens.