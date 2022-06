BMW M3 nu ook als Touring

Functionaliteit en sportief rijden kunnen nu eindelijk gecombineerd worden in de BMW M3 Touring, die denderende prestaties koppelt aan een riante laadruimte.

De sportieve versie van de BMW 3 Reeks kwam er al in zowat alle koetswerkvarianten – berline, coupé en cabriolet – maar alleen de break of Touring in de BMW-nomenclatuur kreeg die eer nog niet. Daarin komt nu eindelijk verandering, aangezien BMW ook een M3 met laadbak onthulde. Het lijkt misschien een vreemde configuratie voor een extreme sportwagen. Maar vergeet niet dat tot voor kort de break een zeer populaire koetswerkvariant was, die pas recent door de SUV’s en crossovers werd verdrongen.

De BMW M3 Touring is een razendsnelle break.

Snel en functioneel

Wellicht is het succes van de RS4 en RS6 breaks van concurrent Audi daar niet vreemd aan. De cocktail die BMW aanbiedt met deze M3 Touring gaat niet onverwacht dezelfde richting uit met een stoerder koetswerk met guller spoilerwerk, grotere velgen en uiteraard wat meer paardjes onder de motorkap. Daar schuilt de bekende 3 liter zescilinderturbo die weer goed is voor 510 pk en 650 Nm. Deze krachtbron is gekoppeld aan een M Steptronic 8-trapsautomaat en de xDrive-vierwielaandrijving met verschillende rijmodi.

Daarmee lukt de spurt van 0 naar 100 km/u in 3,6 seconden en bereik je na 12,9 seconden de kaap 200 km/u, terwijl de topsnelheid standaard begrensd is op 250 km/u, maar met het M Driver’s Package kan oplopen tot 280 km/u. En dan de praktische kant: het laadvolume bedraagt 500 tot 1510 liter als de achterbank is neergeklapt.

Deze snelle en functionele BMW M3 Touring gaat nu in productie en verschijnt in het najaar bij de dealers. Het prijskaartje bedraagt 99.900 euro.