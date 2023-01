BMW iVision Dee, weg van de hoogbouw

BMW mag in België groot zijn, maar als het op een primeurtje aankomt, geeft het merk de voorkeur aan de CES om één en ander wereldkundig te maken.

Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas maakte BMW grote sier met de iVision Dee, een conceptwagen die op een opmerkelijke manier met zijn inzittenden en vooral met zijn omgeving communiceert. BMW wil hier vooral de aandacht trekken met een head-up display waarbij informatie over de volledige breedte van de voorruit wordt geprojecteerd. Bijkomende eyecatcher zijn de zijruiten waarop langs de buitenkant van de wagen informatie en boodschappen kunnen worden gezet.

Allemaal leuke gadgets die op een technologiebeurs in het oog springen, maar even interessant is dat deze iVision Dee concept de voorbode zou kunnen zijn van een 100 % elektrisch aangedreven Neue Klasse drieserie die in 2025 zijn opwachting maakt.

Terug naar de eighties

Ook deze BMW geeft aan dat een aerodynamische vormgeving het te volgen pad is en dat de SUV-modellen van vandaag gedoemd zijn om te verdwijnen. Zolang onze wagens werden aangedreven door koppelrijke dieselmotoren was het meerverbruik (eigen aan de hogere en minder gestroomlijnde koetswerken) te verwaarlozen.

Met elektrische aandrijving wordt duidelijk dat je met een aangepaste vormgeving beduidend meer kilometers uit je batterij puurt. En omdat een aerodynamisch design nu eenmaal goedkoper is dan extra batterijcapaciteit kan je er donder op zeggen dat de volgende generaties vierwielers qua koetswerkhoogte meer zullen aanleunen bij de modellen uit de eighties dan bij de hoogbouw van de jongste decennia.