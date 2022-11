BMW 3.0 CSL zet kroon op jubileum

BMW blaast zijn legendarisch model 3.0 CSL nieuw leven in. Deze coupé wordt het sluitstuk van het jubileum van de vijftig jaar BMW M (Motorsport)-afdeling.

Door de jaren heen heeft de Duitse constructeur wel vaker conceptmodellen getoond die in meer of mindere mate een verwijzing waren naar de legendarische 3.0 CSL uit de vroege jaren zeventig. Dat was destijds een homologatiemodel waardoor BMW kon deelnemen aan het Europese Toerwagenkampioenschap. De bolides werden voorzien van spoilerwerk en droegen toen al de blauwe, violet en rode kleuren die later het handelsmerk van BMW M-producten zouden worden. BMW belooft nu dat de nieuwe versie echt in productie zal gaan, al blijft de oplage bescheiden want er worden slechts 50 exemplaren gebouwd.

Krachtigste zes-in-lijn

Net als bij de originele 3.0 CSL dekt de CSL-vlag de lading: Competition Sports Lightweight. De Motorsportafdeling mocht helemaal los gaan en de drieliter zescilinder wordt een van de meest tot de verbeelding sprekende verbrandingsmotoren die BMW ooit in een productiewagen zette. De zespitter levert een slordige 560 pk en perst 550 Nm aan trekkracht uit de motor. Noblesse oblige, want al dat motorgeweld gaat via een handgeschakelde zesversnellingsbak naar de achteras.

De bolide is gebaseerd op de bestaande M4 coupé waardoor hij al kan rekenen op koolstofkeramische remmen en een gestuurd differentieel op de achteras. Optisch herken je deze CLS aan de bodykit. Ondanks de stoere look kiest BMW voor lichte materialen zodat de prestaties niet worden gecompromitteerd door de bijkomende koetswerkelementen. Tal van koetswerkpanelen zijn van carbonvezel en kunststof.