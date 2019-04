Belgische consument is vertwijfeld en stelt aankoop nieuwe auto uit

Urbain Vandormael Expert autosector

De autoverkoop in ons land liep tijdens het eerste kwartaal terug met 5,85 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar mét een zogenaamd 'groot' autosalon. Wat in het oog springt, is de forse achteruitgang van de Duitse premiummerken Audi en BMW en de vooruitgang van Volvo. De percentueel grootste achteruitgang noteert Alfa Romeo (-48,41 procent), de grootste vooruitgang in percenten boekt Bentley (+285,71 procent). Het Britse luxemerk verkocht tijdens het eerste kwartaal 27 nieuwe auto's tegenover 7 tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Door de vertraging in de uitlevering van de Bentley Continental GT in 2018 ging het aantal inschrijvingen van het luxemerk tijdens het eerste kwartaal 2019 met 285,71 procent de hoogte in.