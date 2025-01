België organiseert tot 2031 Formule 1

Ook de volgende jaren zullen de F1-bolides over het circuit van Spa-Francorchamps razen.

Na lang onderhandelen heeft het circuit van Spa-Francorchamps toch een nieuwe overeenkomst gesloten met de F1 Group om de volgende jaren een Grote Prijs Formule 1 in ons land te organiseren. België staat zeker tot 2031 op de kalender. Al wordt er vanaf 2028 nog slechts om de twee jaar in onze Ardennen gereden want er is een beurtrol met een andere locatie voorzien in het nieuwe contract.

Wie de vervanger wordt, is niet geweten. Wel is zeker dat de Formule 1 verder wil mondialiseren met meer races in Amerika, Azië en Afrika. Daar staan landen te trappelen om hun grote prijs te organiseren. En ze hebben er heel veel geld voor over. Dat is slecht nieuws voor Spa-Francorchamps dat elk jaar beroep moet doen op overheidsgeld om uit de kosten te raken. Noteer dat de F1 Group naar schatting 25 miljoen euro per editie aanrekent aan Francorchamps en dat er kandidaten op overschot zijn.

Een lichtpunt voor Spa-Francorchamps is dat verschillende potentiële gastlanden (zoals Rwanda of Zuid-Afrika) nog in de projectfase zitten. Terwijl wij hier toch over een van de mooiste en beste F1-circuits ter wereld beschikken, met een geweldige F1-historiek. Dat voedt de hoopt dat het F1-circus nog vele jaren naar de Ardennen zal afzakken. Misschien ook in de ‘wisseljaren’ 2028 en 2030, mochten de nieuwkomers hun beloften niet inlossen.

Dit jaar wordt de Grote Prijs van België op zondag 27 juli verreden op het circuit van Spa-Francorchamps.