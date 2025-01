BAIC BJ60 maakt Europees debuut

Het Chinese merk breidt zijn aanbod uit met een stoere terreinwagen met een interessant prijskaartje.

BAIC is een van de grote Chinese autogroepen die sinds enige tijd voorzichtige stappen zet op de Europese markt. In ons land verdeelt One Automotive uit Geel deze wagens. Dat is een multimerkenverdeler die zich de laatste jaren specialiseerde in Chinese producenten waaronder BAIC.

Het aanbod wordt nu uitgebreid met de mild hybride BAIC BJ60. Dat is een ruime SUV met zeer degelijke terreincapaciteiten die zich richt op een publiek dat al eens een zware last moet trekken of zich soms naast gebaande wegen waagt. Het design doet denken aan de modellen van Jeep – wellicht toeval – en geeft de BJ60 meteen een vertrouwd voorkomen.

Ruim

De BAIC BJ60 is een goede 5 meter lang en biedt zeven zitplaatsen. Het koffervolume bedraagt 976 liter in de configuratie met 5 zitplaatsen. Dat kan met een neergeklapte achterbank verder oplopen tot 1.836 liter. Er is dus ruimte genoeg aan boord, waar de bestuurder uitkijkt op een digitaal dashboard en een groot centraal scherm voor de bediening van de boordfuncties en de multimediatoepassingen.

Voor de aandrijving van de BJ60 zorgt een 2 liter turbobenzine van 256 pk en 400 Nm gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Daarnaast zorgt een 48V hybride systeem voor 10 kW en 50 Nm extra power. Om optimaal uit de voeten te kunnen op het terrein, heeft het inschakelbare 4×4-systeem een korte terreinreductie en vergrendelbare differentiëlen. De bodemvrijheid bedraagt 21,5 cm en de doorwaaddiepte 75 cm. De technische fiche vermeldt nog een verbruik van 9,8 liter per 100 kilometer (WLTP), een CO2-uitstoot van 227 gram per kilometer en een topsnelheid van 180 km/u.

De BAIC BJ60 komt er met het zeer complete Excellence uitrustingsniveau en krijgt 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking. De versie op benzine kost 52.490 euro. Het alternatief op LPG gaat voor 55.990 euro de deur uit. Dat zijn zeer competitieve prijzen in dit segment.