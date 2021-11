De verkoop van nieuwe voertuigen gaat van kwaad naar erger. In oktober is een daling van -41% opgetekend. Vergeleken met 2020 is de daling iets minder uitgesproken (-35%), maar 2020 vormt een slechte referentie.

De automarkt kampt nog altijd met een gebrek aan halfgeleiders (chips) waardoor de productie van nieuwe modellen vaak voor onbepaalde tijd 'on hold' wordt gezet. Daarbij komt dat er niet alleen problemen zijn bij de constructeurs, maar ook aan vraagzijde neemt de interesse van de consument af. Aspirant autokopers voelen weinig om een product te bestellen met een onbekende leveringsdatum en waarop ze minstens een jaar moeten wachten.

Daarbij komt ook dat de jongste plannen van de Vlaamse regering (waarbij er een verplichting komt om vanaf 2029 een elektrische wagen te kopen) voor nog meer onzekerheid zorgt bij de consument. Die laatste stelt zich terecht vragen over de laadinfrastructuur en de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. Voeg daar nog de financiële onzekerheid door de coronapandemie en de stijgende energieprijzen aan toe en er ontstaat een situatie waarin de consument zeer voorzichtig wordt en belangrijke aankopen uitstelt.

Solarinstallaties

Veel automobilisten wachten enerzijds op een rooskleuriger economisch perspectief en anderzijds op een stabiel wettelijk en fiscaal kader zodat de investering die vandaag interessant lijkt, overmorgen niet achterhaald blijkt. Bij consumenten zit het verdampen van de beloofde voordelen van solarinstallaties nog vers in het geheugen. Omdat de markt van nieuwe wagens maar blijft vertragen, laat zich dat stilaan ook voelen op de tweedehandsmarkt waar de vraag groot is en het aanbod daalt.

In een eerste fase zagen we deze markt 'boomen' en er tekende zich een duidelijke prijsstijging af, maar ook hier zien we vandaag een krimp (-14%) in vergelijking met 2020.

De automarkt kampt nog altijd met een gebrek aan halfgeleiders (chips) waardoor de productie van nieuwe modellen vaak voor onbepaalde tijd 'on hold' wordt gezet. Daarbij komt dat er niet alleen problemen zijn bij de constructeurs, maar ook aan vraagzijde neemt de interesse van de consument af. Aspirant autokopers voelen weinig om een product te bestellen met een onbekende leveringsdatum en waarop ze minstens een jaar moeten wachten. Daarbij komt ook dat de jongste plannen van de Vlaamse regering (waarbij er een verplichting komt om vanaf 2029 een elektrische wagen te kopen) voor nog meer onzekerheid zorgt bij de consument. Die laatste stelt zich terecht vragen over de laadinfrastructuur en de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. Voeg daar nog de financiële onzekerheid door de coronapandemie en de stijgende energieprijzen aan toe en er ontstaat een situatie waarin de consument zeer voorzichtig wordt en belangrijke aankopen uitstelt. Veel automobilisten wachten enerzijds op een rooskleuriger economisch perspectief en anderzijds op een stabiel wettelijk en fiscaal kader zodat de investering die vandaag interessant lijkt, overmorgen niet achterhaald blijkt. Bij consumenten zit het verdampen van de beloofde voordelen van solarinstallaties nog vers in het geheugen. Omdat de markt van nieuwe wagens maar blijft vertragen, laat zich dat stilaan ook voelen op de tweedehandsmarkt waar de vraag groot is en het aanbod daalt. In een eerste fase zagen we deze markt 'boomen' en er tekende zich een duidelijke prijsstijging af, maar ook hier zien we vandaag een krimp (-14%) in vergelijking met 2020.