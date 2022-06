Autoverkoop geraakt niet uit het slop

In mei zakte de autoverkoop verder weg. Sectororganisatie Febiac maakte nieuwe cijfers bekend en we zien een verdere daling van -16 % tegenover diezelfde maand in 2021.

Hoewel -16 % niet meteen een spectaculaire daling lijkt, moet men dit in perspectief zien want de trend gaat al een tijdje in dalende lijn. Deze terugval komt met andere woorden bovenop de krimp die we voorbije jaren hebben gezien waardoor de gecumuleerde daling in vergelijking met de jaren voor corona inmiddels ruim -40 % bedraagt.

De autosector kreeg eerst af te rekenen met sluitingen en vertragingen door Covid-19, in de naweeën daarvan volgde een wereldwijd chiptekort en vandaag gooit de oorlog in Oekraïne roet in het eten met prijsstijgingen tot gevolg waardoor de consument een afwachtende houding aanneemt.

Beleid gaat twee kanten op

Los van de hogere prijzen, is ook de onzekerheid over energievoorziening voor heel wat consumenten een belangrijke reden om de kat uit de boom te kijken. Bovendien gaat het beleid twee kanten op. Enerzijds wordt de consument richting elektrische of semi-elektrische aandrijving gestuurd, maar op datzelfde ogenblik krijgt de consument de boodschap dat er net minder elektrische energie moet verbruikt worden.

Het omgooien van spelregels – denk aan het afschaffen van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen of het capaciteitstarief dat de verbruiker ‘bestraft’ voor piekverbruik – zetten een rem op een snelle en brede verspreiding van de elektrische auto voor particulier gebruik.

Wat wel in het oog springt, is dat uitgerekend de verkoop van bromfietsen de voorbije maand piekte met +29 %. Dit is – naast de al even explosieve groei van elektrische fietsen – het enige vervoersmiddel voor privégebruik waarvan de verkoopcijfers in stijgende lijn gaan.

De consument is dus meer dan ooit op zoek naar betaalbare mobiliteit en is vaker bereid om daarvoor concessies qua gebruiksgemak te doen. Opvallend is ook dat de mobiele Belg duidelijk kiest voor individueel vervoer, want openbaar vervoer wordt in deze niet als een pasklaar alternatief gezien.