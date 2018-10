Autosalon Parijs: afwezigheid grote merken zorgt voor onrust

De autoverkoop is een goede barometer van de economische activiteit in een regio en met die verkoop gaat het in Europa al enkele jaren opnieuw de goede kant op. Dat bewijst de aanhoudende stroom hoeraberichten van de automerken over stijgende omzetten en recordwinsten. Het slechte nieuws is dat minstens één op drie automerkverdelers met de rug tegen de muur staat, dat mediabedrijven hun inkomsten uit autoreclame drastisch zien dalen én dat de organisatoren van autosalons alle zeilen moeten bijzetten om break-even te draaien. Dat geldt zelfs voor motorshows met internationale renommee zoals de IAA in Frankfurt of de Mondial de l'Automobile in Parijs. Sinds 1976 passen die, op uitdrukkelijke vraag van de exposanten, een beurtrol toe. In de pare jaren is Parijs aan de beurt, in de onpare Frankfurt. Onder de zogenaamde A-autosalons houdt enkel Genève nog een jaarcadans aan.

