Autosalon opent deuren op 10 januari

Vrijdag zwaaien de Heizelpoorten open voor de Brussels Motor Show die terug is. Het salon loopt van 10 tot 19 januari en besteedt vooral aandacht aan personen- en bestelwagens plus vrijetijdsvoertuigen.

Naast auto’s is er ook ruimte voor mobiliteit. Hoewel er geen apart paleis meer is voor Dream Cars, gaan constructeurs hun tot de verbeelding sprekende modellen toch tonen. Los van die emblematische vierwielers, moet Brussel ook een showcase worden voor de meest rationele voertuigen. Dat zijn dan bestelwagens waar elektrificatie zich eveneens laat voelen. Ook bedrijven die deze bestelwagens inrichten en aanpassen voor professionals, maken hun opwachting. Opvallend is dat er op de Heizel dus een heel divers aanbod staat, maar al dat moois beslaat slechts de helft van de oppervlakte van de salons van weleer. De Brussels Motor Show 2025 moet immers genoegen nemen met vijf paleizen.

Traditie

Het salon is terug van weggeweest, want vorig jaar zagen veel constructeurs geen brood meer in de klassieke motorshow. In de plaats kwam een tuningshow die een beetje teerde op de naam van het Autosalon. Maar liefhebbers van het genre vonden er hun ding niet. Waarom dan wel een salon dit jaar? De Belgische consument is gewend om zijn aankoop te doen op het salon of op zijn minst in de salonperiode omdat er dan traditioneel mooie kortingen gelden en zelfs banken en verzekeringen mee op de kar springen met aantrekkelijke financierings- of verzekeringsformules.

Een ticket kost dit jaar 15 euro voor een volwassene, kinderen tussen 10 en 15 jaar betalen 10 euro. Wie met de wagen komt, moet 12 euro dokken voor een plaats op parking C.