Autosalon of niet? 

Hoewel Febiac, de overkoepelende organisatie van Belgische auto-invoerders, geen klassiek autosalon organiseerde, was er wel de BAS (Brussels Auto Show) en kondigden de merken salonkortingen aan.

In de Heizelpaleizen werd de afgelopen week de BAS georganiseerd en dat was meer een tuningshow met exotische of omgebouwde voertuigen op een catwalk. Liefhebbers van het genre vonden het geweldig. De autoconsument op zoek naar koopjes, kwam van een kale reis terug.

De uitzondering vormde het Anglo-Chinese MG, de enige klassieke autoconstructeur die present was met een stand(je) op de beurs. ‘Voor ons is het bouwen aan de merkbekendheid het voornaamste doel’, stelt Tamara Veraart van MG. ‘Wij tonen hier onze nieuwe Cyberster die nog dit jaar op de markt komt en aanknoopt met het roadsterverleden van MG’.

Minisalons

Alle andere constructeurs stuurden hun kat naar de Heizel. Het is wel opmerkelijk dat op hetzelfde ogenblik veel klassieke merken in en rond Brussel kleinere eventjes organiseerden om hun producten aan geselecteerde geïnteresseerden te tonen. Het spreekt voor zich dat hier vooral elektrische voertuigen werden getoond aan een B2B-publiek. De particuliere koper blijft meestal op zijn honger en koopt altijd vaker bij budgetmerken zoals Dacia dat nog wel oog heeft voor dit cliënteel.

Met dat in het achterhoofd kunnen de overige merken (de premiumspelers op kop die 80 % van hun marktaandeel aan B2B danken) enkel hopen dat de scheefgegroeide bedrijfswagencultuur ook na de verkiezingen overeind blijft . In tussentijd wijken privéconsumenten massaal uit naar de tweedehandsmarkt waar nog wel benzinemodellen worden aangeboden voor betaalbare prijzen en op maat van hun gebruiksprofiel.

De voorbije week gaf Febiac ook aan dat er intenties zijn om in 2025 weer een echt autosalon te organiseren. Of deze voornemens ook werkelijkheid worden, zal afhangen van het animo bij de invoerders. Wat dat betreft wordt opnieuw in de richting van D’Ieteren gekeken want door hun brede en diverse portfolio heeft dit bedrijf de sleutel in handen om een toekomstig autosalon te maken of te kraken.