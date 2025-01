Autosalon blijkt een hit

Het 101ste autosalon blijkt een succes te zijn. De consument keerde terug en die interesse wekt vertrouwen aan constructeurszijde.

Te oordelen aan de bezoekersaantallen werd al tijdens het salon duidelijk dat er grote interesse bestond voor auto’s en mobiliteit. Niet enkel fervente autoliefhebbers zakten af naar de Heizelpaleizen. Echo’s leren dat er veel mensen op zoek gingen naar een nieuwe wagen na jaren van afwachten. Veel particulieren stelden de aankoop van een nieuwe wagen uit en daar had iedereen zijn of haar reden voor. De leveringsproblemen tijdens en na de pandemie speelden voor de ene. Volatiele prijzen voor elektrische producten voor de andere.

Maar het gebrek aan stabiliteit op lange termijn wat betreft fiscaliteit, inzetbaarheid (LEZ-problematiek) en energiekost maakten het voor de consument erg moeilijk om te beslissen welke technologie er onder de motorkap moest zitten. Die technologie moet uiteraard zo proper mogelijk zijn, maar ze hoort ook veelzijdig te zijn met daarbij – last but not least – een betaalbare en transparant geprijsde technologie..

Hybride

Voor de autosector staat er veel op het spel, want de privékoper liet het de vorige jaren afweten. Vandaag doet de sector er alles aan om die consument opnieuw in een wagen te laten investeren. De eerste cijfers van het salon geven aan dat er stevige interesse is bij de consument want er zijn veel zogenaamde leads. Dat zijn namen en adresgegevens die vertegenwoordigers oogsten bij salonbezoekers die gecontacteerd willen worden door hun plaatselijk dealer voor een proefrit of een concrete offerte.

De grootste belangstelling is er voor (mild)hybride modellen. Stekkerauto’s blijven vooral belangrijk op de leasingmarkt. Wie zijn wagen uit eigen zak betaalt, kiest vooral voor transparantie op vlak van gebruikskosten. Dan is een exemplaar met klassieke brandstoffen die je tankt overzichtelijker dan de laadpas van een EV. Los daarvan blijkt de privékoper niet tegen de elektrische aandrijving, want hybride modellen hebben een deels elektrische aandrijflijn. In die zin kan men de keuze voor hybride als een voorzichtige stap in de richting van volledige elektrificatie interpreteren.