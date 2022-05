Auto’s raken niet hersteld

De autosector krijgt het niet alleen hard te verduren bij de assemblage van nieuwe modellen door het gebrek aan halfgeleiders. Maar auto’s raken ook veel moeilijker hersteld bij gebrek aan wisselstukken, want ook daar stokt de toevoer.

Tal van componenten die nodig zijn bij auto-onderhoud zijn moeilijk of niet langer beschikbaar. Heel wat elementen die regelmatig vervangen worden zoals sensoren voor de motor, de emissieregeling of de veiligheidssystemen, bevatten ook halfgeleiders en stukken kabelboom. Dergelijke onderdelen zijn schaars sinds de pandemie en de uitbraak van de oorlog in Oekraïne.

Merkverdelers

Steeds meer (jonge) voertuigen met banale storingen die worden veroorzaakt door een defecte sensor staan op onderdelen te wachten of worden door de garages weer op pad gestuurd met een actieve motorstoring. ‘Geen lange afstanden rijden’, luidt steevast het devies. Het is opvallend dat vooral officiële merkverdelers hiermee te kampen hebben.

Deze herstelplaatsen zijn genoodzaakt om alleen originele en merkeigen onderdelen te monteren, vooral omwille van lopende garanties. Officiële merkverdelers zijn ook gebonden aan een soort exclusiviteitscontract waarbij wisselstukken enkel via de invoerder kunnen worden aangekocht. Ongebonden garages hebben meer vrijheid in het zoeken naar onderdelen en vinden vaak sneller een bepaald wisselstuk omdat ze die bij verschillende toeleveranciers kunnen bestellen.