Automerken op ramkoers met politiek

Het Europees Parlement wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent reduceren, goed wetende dat een aantal constructeurs niet eens de doelstelling van 95 g/km tegen 2021 zal halen. In Duitsland verplicht de regering de Duitse merken een financiële tussenkomst uit te keren aan dieselrijders die hun voertuig laten aanpassen of een nieuwe auto kopen. Die tegemoetkoming kan oplopen tot 10.000 euro per eigenaar.