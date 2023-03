Automarkt toont voorzichtig herstel

De autoverkoop trekt aan, maar blijft onder het pre-corona niveau. Vooral de markt van de bedrijfswagen doet het goed en de privékoper haakt af door te hoge prijzen van nieuwe voertuigen.

Sectororganisatie Febiac heeft de inschrijvingscijfers voor februari 2023 gepubliceerd en die zijn beter dan de cijfers van de voorbije drie jaar. Het is evenwel te vroeg om echt victorie te kraaien, want deze bevindingen moeten vooral worden vergeleken met die van voor covid (2020).

In de maand februari 2023 werden 39.883 voertuigen ingeschreven en dat is inderdaad 23,9 % beter dan dezelfde periode een jaar eerder. Maar, in februari 2020 werden er 46.775 auto’s geregistreerd en dat was toen ook al een tegenvaller, want een daling met 6,3 % tegenover februari 2019. Kort, ondanks de positieve trend voor 2023 kunnen we slechts spreken van een gematigd herstel waarbij we nog een stuk onder het niveau van vijf jaar geleden zitten.

Consument aarzelt

Wanneer we de cijfers in detail bekijken, blijkt dat de markt vandaag wordt gedragen door professionele kopers. Vooral de bedrijfswagenmarkt groeit met 30,8 %, terwijl de vooruitgang bij de privékopers slechts 13,5 % bedraagt. Precies dat geeft aan dat het ‘saloneffect’ waar de autosector op hoopte voorlopig nog op zich laat wachten.

De bedrijfswagenverkopen zijn minder conjunctuurgebonden omdat lease-auto’s toch moeten worden vervangen wanneer het contract afloopt. Het beperkte animo op de privémarkt (+13,5 %) voorspelt weinig goeds, al is het nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen want auto’s die in de salonperiode werden verkocht, hebben (nog altijd ) een aanzienlijke levertermijn waardoor het ‘saloneffect’ pas later en mogelijk ook meer gespreid zichtbaar zal worden in de inschrijvingscijfers.