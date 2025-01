Automarkt in 2025 wordt moeilijk

Febiac heeft de inschrijvingen van nieuwe voertuigen voor 2024 bekend gemaakt. De dalende tendens was al duidelijk en nu meldt Febiac dat 2024 afklopt op – 6 %. De voorbije maand december was de daling nog groter met – 8,9 %.

In december werden 23.437 nieuwe wagens ingeschreven, wat minder is dan de 25.715 exemplaren van een jaar eerder. De cijfers zijn opmerkelijk want zij omvatten de nawerking van de Vlaamse EV-premie nog. Immers, elektrische voertuigen die tijdig zijn besteld, maar pas nu – of de volgende maanden – worden geleverd, hebben nog een gunstig effect op de inschrijvingscijfers.

Elektrisch

Febiac zoekt in de aanloop naar het Autosalon een positieve noot. Zo stelt de organisatie dat het aandeel van de auto’s met een elektrische aandrijving steeg tot 52,7 %. In dat percentage zitten ook hybride voertuigen. Het aandeel zuiver elektrische modellen bedraagt 28,5 %. Dit is een bemoedigende trend inzake elektrificatie, maar het kan ook betekenen dat privékopers de aanschaf van een klassieke auto met verbrandingsmotor niet langer uitstellen maar gewoon afstellen waardoor het aandeel EV’s stijgt.

Een tweede lichtpunt ziet Febiac in een vernieuwd evenwicht tussen professionele en privéklanten. Dat was decennialang 70-30 in het voordeel van de professionele (leasing)markt. Dat evenwicht is inmiddels verschoven naar 38 % (privé) versus 62 % zakelijk. Dit cijfer betekent niet meteen dat de privéconsument het vertrouwen heeft teruggevonden, maar wel dat het aandeel van de professionele kopers is geslonken.

Wat 2025 brengt, blijft voorlopig koffiedik kijken. Veel hangt er vanaf of Europa de vooropgestelde CO2-boetes – voor constructeurs die de (gemiddelde) 93,6 gram-norm niet halen – handhaaft. Bij ongewijzigd beleid houden verschillende invoerders rekening met een bijkomende marktkrimp tot 20 % in 2025. De autosector zit in zwaar weer en het is maar de vraag of een autofeest zoals het Brusselse Autosalon het tij kan keren.