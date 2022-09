Automarkt herneemt lichtjes

Voor het eerst sinds mei 2021 toont de Belgische markt voor nieuwe personenwagens een stijging van het aantal inschrijvingen. In augustus werden 28.917 nieuwe auto’s geleverd. Daarbij was Volkswagen het meest populaire merk.

Na 14 maanden van daling zorgen de 28.917 nieuwe personenwagens die in augustus 2022 zijn ingeschreven voor een groei van 7 % in vergelijking met de resultaten van augustus 2021. Deze cijfers liggen beduidend lager (- 19.019 stuks) dan de inschrijvingen van nieuwe auto’s in augustus 2019, voor het uitbreken van de pandemie. Ook al hebben de hogere inschrijvingen van augustus de terugval van de eerste zeven maanden enigszins gecompenseerd, toch blijft de markt voor personenwagens onder druk staan, onder meer door de vertraagde leveringen, te wijten aan de aanhoudende tekorten van componenten, zoals halfgeleiders.

Volkswagen op kop

Volgens de cijfers van sectororganisatie Febiac komt de markt voor nieuwe personenwagens voor de eerste 8 maanden van 2022 uit op 250.465 eenheden, wat neerkomt op een daling met 12,7 % in vergelijking met de eerste 8 maanden van 2021. Volkswagen (2.972 stuks) verkocht net iets meer wagens dan BMW (2.922 stuks). Maar over de eerste acht maanden van 2022 blijft het Beierse merk marktleider met 25.488 geleverde personenwagens. Dat heeft BMW vooral te danken aan zijn ruim aanbod geëlektrificeerde modellen.

Net zoals de markt voor personenwagens sloot ook de markt voor gemotoriseerde tweewielers augustus positief af met een stijging van 4,6 % van de maandelijkse inschrijvingen of 2.266 geregistreerde voertuigen. Over de eerste 8 maanden vertoonde deze markt die motorfietsen, scooters, driewielers en lichte vierwielers omvat, wel een terugval van 5,2 %.