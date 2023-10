Automarkt blijft in goeden doen

De Belgische automarkt blijft een sterke groei optekenen. In september werden 38.906 nieuwe wagens ingeschreven. De voorbije maand verkocht Volkswagen de meeste auto’s.

De Belgische automarkt bevestigt zijn heropleving want de voorbije maand was de beste septembermaand sinds 2017, meldt sectororganisatie Febiac. Met 38.906 nieuwe inschrijvingen bedraagt de stijging zelfs +25,4 % ten opzichte van september 2022. Daarmee lijkt de malaise in de autosector stilaan voorbij, want de leveringen verlopen weer vlotter als gevolg van de productie die opnieuw op volle toeren kan draaien in de fabrieken waar nu terug voldoende onderdelen aankomen.

Deze tendens in september wordt ook over het hele jaar 2023 genoteerd. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 374.848 nieuwe personenwagens ingeschreven in België, wat een verbetering is van 33,2 % ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

In september 2023 was Volkswagen het populairste automerk in ons land met 4.026 nieuwe inschrijvingen. BMW volgt op de tweede plaats met 3.737 registraties. De top vijf wordt vervolledigd door Mercedes, Audi en Citroen. In het gecumuleerde klassement over de eerste negen maanden van dit jaar staat BMW nog altijd aan de leiding met 38.581 inschrijvingen, op enige afstand gevolgd door Volkswagen met 35.842 registraties. Verder staan Mercedes, Audi en Peugeot in de top vijf.

Sterke stijgers

Naast de gebruikelijke topmerken op onze markt, zijn er in september toch wel enkele opmerkelijke stijgers te noteren van minder gekende merken die plots zeer goed scoren met hun nieuw gamma. Zo realiseerde MG een groei van maar liefst 805 % met de verkoop van 398 nieuwe auto’s. Ook Lotus voelt meteen het effect van de nieuwe elektrische Eletre met 28 inschrijvingen of een stijging van 460 %. Een gelijkaardig effect zien we bij Jeep na de lancering van de Avenger, met 417 inschrijvingen of een toename van 266 %.