Audi wuift TT uit

Na 25 jaar komt een einde aan de carrière van de fraaie sportcoupé uit Ingolstadt.

Op 10 november 2023 rolde in de Hongaarse Audi-fabriek in Györ de allerlaatste TT van de band. Dit was een grijze TTS met een 2.0-litermotor en Quattro-vierwielaandrijving. In totaal werden er sinds de productiestart op 18 februari 1998 exact 662.762 stuks gemaakt van de verschillende generaties van deze sportcoupé. Na een carrière van 25 jaar valt nu finaal het doek over de TT, die zeker tot één van de klassiekers in de recente autogeschiedenis uitgroeide. Er werden door de jaren heen ook vele varianten aangeboden, met voor- of voorwielaandrijving, dakloze roadsters en heel wat sportieve versies met een overdosis aan pk’s.

Uitkijken naar elektrische opvolger

De Audi TT zal in ieder geval gemist worden door de liefhebbers van sportieve wagens, net zoals getreurd wordt voor het nakende afscheid van de R8. Beide auto’s krijgen wellicht elektrische opvolgers in het kader van het e-Tron elektrificatieprogramma van Audi, dat nu volop wordt uitgerold en de groene toekomst van het merk moet verzekeren. Hiervoor wordt een speciaal SSP-platform voor sportieve EV’s ontwikkeld, dat de volgende jaren als basis zal dienen voor de nieuwe elektrische sportwagens van Audi.