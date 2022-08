Audi stapt in F1

Aan de vooravond van de Belgische Grote Prijs F1 in Francorchamps heeft Audi aangekondigd vanaf 2026 te participeren aan de koninginnenklasse van de autosport.

Het is nog niet zeker met welk team Audi zal samenwerken voor het chassis van de bolide, al lijkt Sauber niet onwaarschijnlijk. Audi ziet het vooral als een innovatielab omdat het nieuwe reglement dat vanaf 2026 in voege zal treden, interessante technologische regels voorschrijft. Zo eist de FIA (Internationale Automobielfederatie) onder meer dat de bolides op synthetische brandstoffen (lees: niet-fossiel) zullen rijden en het aandeel elektrische aandrijving zal worden opgetrokken tot 50 %.

Nieuwe uitdaging

Precies door dergelijke technologieën in de autosport te verplichten en in één moeite het investeringsbudget van de teams te plafonneren, moeten de motorenbouwers creatieve (en min of meer betaalbare) oplossingen bedenken. De achterliggende gedachte is dat deze expertise uiteindelijk kan worden gebruikt om de dagelijkse auto van u en ik zuiniger, efficiënter en vooral schoner te maken.

Audi zal een ontwikkelingssite in Neuburg (bij de hoofdzetel van Ingolstadt) voorzien voor de ontwikkeling en bouw van de F1-motoren. Het merkt heeft heel veel expertise in huis wat betreft uithoudingsraces, maar voor deze F1-uitdaging begint men vanaf een blank vel papier.

Opmerkelijk is ook dat er ook nog een tweede merk onder de vleugels van de VW-groep plannen heeft om in de F1 te stappen. Porsche zal in 2026 zijn rentree . Nog opvallender: beide constructeurs gaan totaal los van elkaar een F1-motor ontwikkelen. Porsche zal samenwerken met het team van RedBull en heeft via dat kanaal al toegang tot een bestaande aandrijving die uiteraard grondig zal worden herzien met de knowhow uit Zuffenhausen (het hoofdkwartier van Porsche).

Te noteren: binnen de groep van Volkswagen bestaat er geen synergie wat betreft de waanzinnig dure ontwikkeling van een F1-motor. Meer nog, beide teams zullen te duchten concurrenten worden…