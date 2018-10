Audi R8 krijgt update

Centraal in de Audi R8 zit nog steeds de atmosferische V10-motor. Die is verkrijgbaar in 2 vermogensniveaus. De aandrijving is quasi identiek aan die van de V10 motor in de R8 LMS GT3 en de R8 LMS GT4 die hun sporen al verdienden op circuit. De V10-motor die in de motorenfabriek van Gyor in Hongarije wordt gebouwd, is bijzonder compact. De aanpassingen aan de ophanging maken deze sportwagen nog stabieler en hij reageert nog preciezer, stelt de fabriek in Ingolstadt.

Ook de stuurbekrachtiging werd aangepast, zowel in combinatie met de optionele dynamische besturing als met de elektromechanische stuurbekrachtiging. Afhankelijk van de gekozen motorversie werden drie rijmodi (droog, nat en sneeuw) toegevoegd aan de reeds bestaande programma's zoals de performance modus. De nieuwe Audi R8 wordt standaard uitgerust met 19-inch velgen. Optioneel zijn er ook ultralichte 20-duims vijfspaakvelgen met nieuwe sportbanden.

Audi levert eveneens keramische remschijven die performanter zijn dan de standaard gemonteerde stalen remschijven. De voorste stabilisatorstang kan, tegen meerprijs, worden vervaardigd van een met koolstofvezel versterkt polymeer (CFRP) en aluminium. Die weegt 2 kg minder. De nieuwe Audi R8 zal vanaf het eerste kwartaal van 2019 bij Duitse dealers maar ook in andere Europese landen aankomen.(Belga)