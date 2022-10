Audi filtert stadslucht

Audi gaat filters integreren in de neus van zijn modellen om de omgevingslucht te zuiveren. Dit zou vooral de leefomgeving in de stad moeten verbeteren omdat het systeem fijn stof uit de lucht haalt.

De geïntegreerde filter is in staat om stofdeeltjes met een diameter tot 10 micrometer op te vangen. Precies deze kleine stofjes zijn zo compact dat ze in de lucht blijven zweven en we kunnen ze gemakkelijk inademen zodat ze tot diep in onze longen doordringen. De filters die vooraan in de Audi’s worden geïntegreerd halen deze deeltjes uit de lucht .

Dat gebeurt enerzijds passief wanneer de lucht door de beweging van de rijdende auto door de filter gaat. Wanneer de (elektrische) auto aan het laden is, wordt een elektrische ventilator geactiveerd zodat de filterwerking ook is gegarandeerd wanneer de wagen stilstaat. De mechanische werking van het volledige systeem is vergelijkbaar met een stofzuiger waar de stofdeeltjes worden opgevangen en de luchtstroom mogelijk blijft.

Proefproject

Deze filtermethode is vergelijkbaar met stationaire systemen die sommige steden nu al toepassen om de luchtvervuiling terug te dringen. Deze mobiele filteringsmethode is erg interessant omdat men via dit systeem ook de emissie van andere voertuigen kan filteren, precies op de plaats (de rijbaan) waar wordt vervuild.

De filter wordt al sinds 2020 gebruikt in een testvloot van modellen van de Audi e-tron en de proefperiode loopt nog tot 2024. De eerste tussentijdse resultaten na 50.000 km leren dat de filters geen negatieve impact hebben op de werking van de wagens. Ook de koeling blijft ook op warme dagen gegarandeerd gedurende de laadbeurt.