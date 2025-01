Atto 2 in première in Brussel

Het Chinese BYD (Build Your Dreams) onthult op de Brussels Motorshow een volledig elektrisch aangedreven model. De BYD Atto 2 positioneert zich onder de Atto 3 en boven de Dolphin.

BYD wil zijn positie op onze markt versterken met een interessant en betaalbaar product. Deze Chinezen verrasten de voorbije maanden al met de lancering van een plug-inhybride met een (deels) thermische motor. Deze aanpak staat wat haaks op de doelstellingen van de constructeur, maar blijkt in de huidige economische context – krimpende Europese markt en importheffingen op Chinese EV’s – volstrekt begrijpelijk.

De nieuweling meet 4,3 meter en het interieur oogt strakker dan dat van de Atto 3. Het grote scherm op de centrale console dat zowel verticaal als horizontaal kan worden opgesteld, blijft. BYD wil met de Atto 2 vooral een innovatief product neerzetten. Dus een elektrische auto die een redelijk rijbereik realiseert omdat hij zuiniger is en niet omdat hij een groter batterijpack heeft dan zijn concurrenten. BYD gaat er immers prat op dat het gewicht rond de 1,5 ton blijft.

De vooras wordt aangedreven door een 130 kW elektromotor en met één batterijlading zou de wagen 312 km ver komen. BYD geeft nog niet meer gegevens vrij. Bijkomende info volgt op de Europese première op de Brussels Motorshow. Ook de prijs blijft voorlopig onduidelijk. Wat we wel weten, is dat het model op onze Belgische markt wordt aangeboden en dat de verkoop nog in het eerste kwartaal van 2025 start.