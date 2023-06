Alpine maakt zich klaar voor Le Mans

Naar aanleiding van de etmaalrace in Le Mans toont Alpine 55 jaar na zijn historische overwinning in Le Mans een prototype van de Alpine A424 β.

Dit is de voorbode van een hypercar waarmee de Franse sportwagenconstructeur ten vroegste volgend jaar opnieuw wil aantreden in Le Mans. De bolide rijdt dan in de prototype klasse van de etmaalrace, de benaming is overigens een duidelijke verwijzing naar de race. De eerste ’4’ vormt een knipoog naar de succesvolle endurancemodellen. ‘24’ geeft aan dat de auto in een race die 24 uur duurt zal aantreden. De β betekent – net als in de IT-sector – dat de wagen in de voorlaatste fase van zijn ontwikkeling zit. De eenzitter draagt de typische Alpine-kleuren en het legendarische A-logo werd ook in de vorm van de achterlichten geïntegreerd.

Hybride aandrijving

Voor de ontwikkeling van deze bolide deed Alpine een beroep op Oreca, een specialist die bijzonder veel ervaring heeft met het bouwen van LeMans-racewagens. Omdat Alpine aantreedt in de LMDh-categorie wordt de 424 bèta hybride aangedreven. In casu gaat het om een zescilinder benzinemotor met een longinhoud van 3,4 liter die wordt geflankeerd door een elektromotor.

Deze tandem drijft de achteras aan en mag volgens het reglement niet meer vermogen leveren dan 680 pk. De exacte specificaties zal Alpine meedelen wanneer het suffix β vervalt en de uiteindelijke versie raceklaar is.