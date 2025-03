Alpine brengt R70 en GTS uit

Naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag brengt Alpine een bijzondere en vooral beperkte serie van de Alpine A110, de R70.

Om de verjaardag enige luister te geven, lanceert de exclusieve Renault-dochter twee bijzondere varianten van de A110. De eerste wordt de R70, waarvan 770 exemplaren van de band zullen rollen. De wagen is gebaseerd op de R-versie die al enkele jaren op de markt is. Hij valt bij veel Alpine-klanten erg in de smaak door zijn krachtige motor die 300 pk en 340 Nm levert. De R70 betekent meteen ook het einde van de A110 R.

Het jubileummodel krijgt carbon velgen en voor het koetswerk is er keuze uit tien kleuren. Het interieur kan worden afgewerkt in vier. Er komen bovendien exclusieve kleuren (caddyblauw, sismic rood en ijswit) voor een beperkte oplage van 70 exemplaren. Op het dak van staat het logo van de 70ste verjaardag en achteraan zit een spoiler om extra downforce op de achteras te zetten. De R70 staat op Michelin PS Cup-banden, krijgt een Akrapovic-uitlaatsysteem en aangepaste Brembo-remmen. Op de deurstijl komt een monogram van de Franse vlag, als knipoog naar de herkomst van de compacte sportwagen. Exclusiviteit heeft ook een prijs, want voor één van de 770 stuks moet je 122.500 leggen.

Er komt ook een GTS die zowel de GT als de S vervangt. Hij verzoent het sportieve onderstel van de S met het gebruikscomfort van de GT. Ook hier gebruikt Alpine de krachtige 300 pk motor. Deze versie is er al vanaf 79.700 euro en een basis Alpine A110 koop je vanaf 65.200 euro.