Alpine A110R eert Fernando Alonso

Alpine brengt een eerbetoon aan zijn F1-rijder Fernando Alonso met een speciale reeks van de extreme Alpine A110 R. Jammer genoeg ruilt de piloot het Franse team voor Aston Martin F1.

Het sportieve beleid van het Alpine F1-team verliep dit seizoen nogal chaotisch. De teambazen rekenden voor volgend jaar op de diensten van Fernando Alonso en testrijder Oscar Piastri. Maar beiden verlaten het Franse merk bij de jaarwisseling voor respectievelijk Aston Martin en McLaren. Vooral het vertrek van de dubbele Spaanse wereldkampioen levert een lastige situatie op, want er was net een speciale reeks van de Alpine A110R ter ere van Fernando Alonso afgewerkt.

Alpine A110 R ‘Fernando Alonso Edition’

Ook exclusief prijskaartje

Het gaat om beperkte reeks van 32 exemplaren die mee door de F1-rijder werd ontwikkeld en ook een exclusieve uitdossing kreeg. Een leuk collector’s item voor de liefhebbers die er wel 148.000 euro voor over moeten hebben. De Alpine A110 R Fernando Alonso Edition is in het blauw gelakt, heeft oranje remklauwen, oranje-geel-blauwe details in het interieur en is getooid met de handtekening van de piloot op onder meer het koetswerk en de hoofdsteunen van de Sabelt-kuipstoelen.

Onder het koetswerk schuilt de bekende 1,8 liter turbomotor goed voor 300 pk en een maximumkoppel van 340 Nm die door de gerobotiseerde zevenbak met dubbele koppeling op de achteras worden gezet. Daarmee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden en bedraagt de topsnelheid 285 km/u.

Fernando Alonso kan nog even van zijn ‘eigen’ Alpine A110 R genieten, vooraleer hij hem mag inruilen voor zijn nieuwe dienstwagen bij Aston Martin. Dat is natuurlijk ook geen slechte deal.