Alpine A110 R als lichtgewicht

Er komt een bijzondere en vooral gelimiteerde versie van de Alpine A110. Dit nieuwe model is net voorgesteld.

Alpine werkt aan een extremere R-versie van de sportieve coupé die niet alleen lichter zou worden maar vooral scherper stuurt. De R staat hier voor radicaal en dat merk je vooral aan de kuipstoelen in combinatie met de vierpuntgordels. Alpine geeft dus aan dat het koetswerk lichter zal worden, maar de vraag blijft of er nog veel marge overblijft want ook de gewone Alpine let al onwaarschijnlijk hard op de kilo’s.

Carbon

Het ziet er naar uit dat Alpine heel wat koetswerkpanelen in carbon zal ontwikkelen. Dan hebben we het over het deksel van de koffer vooraan, het dakpaneel, de zijschorten en de achterspoiler. Met al die ingrepen wil men de berlinette tussen de 30 en de 40 kg lichter maken. Deze meest radicale versie uit het Alpine-gamma zal boven de A110 S worden gepositioneerd maar het is nog niet duidelijk of de 1.8 liter turbomotor die vandaag al een forse 175 pk levert nog verder wordt opgevoerd.