Alpine A110 GT4 Evo naar Pikes Peak

Alpine onthulde een zeer spectaculaire versie van zijn A110: de GT4 Evo die zal deelnemen aan de bekende Pikes Peak heuvelklimrace in de Verenigde Staten.

De Pikes Peak International Hill Climb is zeker in de Verenigde Staten een heel bekend evenement en geniet daar even veel faam als de Rally van Monte Carlo in Europa. De bedoeling is zo snel mogelijk de heuvel in Colorado Springs op te razen over een 19,93 kilometer lange weg met 156 bochten, naar de finish die zich op een hoogte van 2870 meter bevindt.

Race to the Clouds

Na veel andere buitenlandse merken, waagt dit jaar Alpine zijn kans om te schitteren in de Race to the Clouds. Daarvoor ontwikkelde de Franse constructeur een speciale bolide op basis van de GT4-versie die voorzien is van een enorme achtervleugel, zoals op het beeld te merken is.

Deze A110 GT4 Evo komt uit in de Time Attack 1 klasse voor wagens die het originele concept van het productiemodel behouden. De bolide zal tijdens de race op 25 juni bestuurd worden door de Franse rallypiloot Raphaël Astier die al veel ervaring heeft met de Alpine A110.

De Alpine A110 R.

Alpine deelde verder niet veel mee over dit spectaculaire project. Is het een losstaand gebeuren om de A110 nog eens in de verf te zetten? Of plant Alpine een debuut op de Amerikaanse markt?