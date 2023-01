Alpina B5 GT is krachtpatser

De Alpina B5 GT is een bijzonder potente versie van de BMW M5 en het krachtigste model dat de Duitse tuner ooit uitbracht.

Alpina is een huistuner van BMW, die intussen ook deel uitmaakt van de Duitse autogroep. Dat belet Alpina niet om nog altijd eigen varianten van het sportieve BMW-gamma te ontwikkelen en te produceren.

Een nieuwe blikvanger is de Alpina B5 GT die met zijn vermogen van 634 pk en koppel van 850 Nm de krachtigste productiewagen is die het tuningbedrijf ooit uitbracht. De extra pk’s voor de 4,4 liter V8-biturbo, die gekoppeld is aan een ZF-achttrapsautomaat, kreeg Alpina door aanpassingen van de motorsturing, de turbodruk en de luchtinlaten. Bovendien is deze wagen ook te krijgen als Touring (break) in tegenstelling de originele M5 en dat vormt een extra troef.

De 4,4 liter V8-biturbo werd opgevoerd tot 634 pk.

Exclusiviteit

Verder onderging de B5 GT nog verbeteringen aan het chassis en de ophanging om het hogere tempo vlot aan te kunnen. Want snel gaat het zeker in deze Alpina die in slechts 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u spurt. De B5 GT Touring doet er 0,2 seconden langer over wat nog zeer gezwind is.

De productie van de B5 GT blijft beperkt tot 250 exemplaren wereldwijd en wordt dus zonder twijfel een collector’s item… met een stevig prijskaartje. De berline kost namelijk 147.945 euro en voor de Touring moet je 150.996 euro neertellen. De productie gaat weldra van start zodat de eerste eigenaars hun B5 GT tegen de zomer in ontvangst kunnen nemen.