Alfa Romeo Storico in Autoworld

De zomertentoonstelling van Autoworld is dit jaar gewijd aan Alfa Romeo. Aan de hand van meer dan 50 legendarische modellen kan je aan het Jubelpark de 112-jarige geschiedenisvan het Italiaanse sportwagenmerk ontdekken.

Al vanaf de eerste dag van de zomervakantie krijgt het legendarische Milanese merk Alfa Romeo de ereplaats bij Autoworld. Deze expositie, die loopt van 1 juli tot en met 28 augustus, wordt georganiseerd door het Brusselse automuseum in samenwerking met de belangrijkste Alfa-clubs, het Nationaal Automobielmuseum van Mulhouse, tal van Alfa-eigenaars, Corrado Lopresto (een gereputeerde privéverzameling van Italiaanse prototypes) en Alfa Romeo Belgium (Stellantis).

Als kers op de taart organiseert de Alfa Romeo Quadrifoglio Belgio Club op zondag 3 juli ook een speciale rally met vertrek voor het Koninklijk paleis en aankomst in het Jubelpark, voor de ingang van Autoworld. Op de Esplanade zal dan eveneens een concours d’élégance plaatsvinden met een 150-tal exclusieve auto’s.

Een bijzondere collectie Alfa Romeo’s is deze zomer te bewonderen bij Autoworld.

Pareltjes te bewonderen

Op de Alfa Romeo Storico tentoonstelling vind je op de Herman De Croo Plaza, op de eerste verdieping van het museum, tal van historische modellen, zoals een Giulietta Sprint en een Spider, de 2600 Sprint en 2000 Spider, een Montreal, een Giulia Sprint GT Veloce, een Spider Coda Tronca, een GT 1600 Zagato, een Giulia GT 1300 Scalino, een GT 1300 Junior, een 2000 GTV, een Alfasud, een Alfasud TI en een Alfasud Sprint, een Giulietta Turbodelta, een Alfa 90, een Alfa 75 2.5 QV en een Alfa 6.

Daarnaast valt er nog een prachtige Alfa Romeo 8C Pininfarina uit 1936 te bewonderen, die in datzelfde jaar de Mille Miglia heeft gewonnen, evenals vijf exclusieve prototypes uit de unieke collectie van Corrado Lopresto, die al meermaals in de prijzen vielen in Villa d’Este en Pebble Beach. Ten slotte vind je er nog tal van miniatuurwagens en diorama’s, naast het huidige gamma van Alfa Romeo op de benedenverdieping van het museum. Info: www.autoworld.be