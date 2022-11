Abarth herschikt gamma in 2023

2023 wordt een belangrijk jaar voor Abarth met de lancering van de elektrische 595e. Maar tegelijk wordt het bestaande gamma met de 595 en 695 aangepast.

Abarth is komt met een elektrisch gamma dat volgend jaar wordt gelanceerd met als eerste model de 595e. Maar de sportieve evenknie van Fiat binnen de Stellantis Groep koestert tegelijk zijn verleden met een gamma dat slechts uit twee modellen bestaat – 595 en 695 – die een eeuwig leven lijken te hebben met de talloze speciale reeksen die ervan zijn uitgebracht.

Duidelijkere structuur

Abarth brengt vanaf 2023 meer structuur met een duidelijke line-up die bestaat uit twee versies, twee koetswerkvarianten, twee uitrustingsniveaus en twee packs. Allereerst is er keuze tussen de 595 met een 165 pk sterke 1,4 liter-turbobenzine, en de 695 waarin dezelfde krachtbron 180 pk produceert. Deze versies zijn telkens verkrijgbaar als hatchback of cabriolet, in twee uitrustingsniveaus: het meer op comfort gerichte Turismo of het sportievere Competizione.

Dan kan je nog kiezen tussen de pakketten Tech (met onder meer navigatie en automatische airco) en Comfort (met onder andere xenonkoplampen en een Beats-geluidsinstallatie). Als kers op de taart komt er een nieuw opvallend kleurtje: Orange Racing. Dat verwijst naar de legendarische Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth die ooit in die tint was uitgedost.