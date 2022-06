Abarth 695 Tributo 131 Rally eert raceverleden

Abarth is een specialist van speciale reeksen van zijn beperkt gamma. De jongste creatie is een fraaie variant van de 695 die hulde brengt aan de succesvolle Fiat Abarth 131 rallywagen.

Abarth is een sportief submerk naast Fiat binnen de alsmaar groeiende Stellantis autogroep. Het gamma bestaat uit enkele opgepepte en sportief aangeklede varianten van de Fiat 500: de 595 en 695. Daarvan worden met de regelmaat van de klok speciale versies uitgebracht, met telkens een specifiek thema dat vaak naar de merkgeschiedenis verwijst. Een vrij eenvoudige formule die echter op veel bijval van de liefhebbers van het iconische Italiaanse merk kan rekenen, want telkens gaan alle exemplaren vlotjes de deur uit.

De Abarth 695 Tributo 131 Rally onderscheidt zich door zijn sportievere uitrusting.

Wereldtitels

De jongste telg is de Abarth 695 Tributo 131 Rally, die logisch verwijst naar de succesvolle Fiat Abarth 131. Dat model werd eind jaren 70 gelanceerd in de rallysport. Dat leidde tot drie wereldtitels bij de merken en twee bij de piloten.

Een ideaal aanknopingspunt dus voor een nieuwe speciale reeks van de 695. De technische basis is nog altijd dezelfde met de 1,4 liter benzinemotor van 180 pk, een strakke sportophanging en sterkere Brembo-schijfremmen. Verder schuilt het specifieke in de aankleding, zoals de blauwe metaalkleur van het koetswerk, de diamantgeslepen 17” velgen, het Record Monza uitlaatsysteem met verticaal gestapelde pijpjes en de uit de kluiten gewassen regelbare dakspoiler.

Ook het interieur ademt de rallysfeer uit.

Grote gokart

Daarmee ziet de Abarth 695 Tributo 131 Rally er zeer patent uit en kan hij zijn potentieel ook omzetten in sterke prestaties met een spurt van 0 tot 100 km/u in 6,7 seconden en een topsnelheid van 225 km/u. We konden deze bolide testen tijdens een Abarth clubmeeting op het circuit van Spa-Francorchamps en daar bleek dat de Abarth 695 nog altijd een grote gokart is die een flinke portie rijplezier verzekert in de gepaste context.

De Abarth 695 Tributo 131 Rally is dus een zeer leuk hebbeding voor de Abarth-liefhebber. Er worden slechts 695 exemplaren van gemaakt, dus exclusiviteit is verzekerd. De Belgische prijs is nog niet bekend, maar zal wellicht richting 35.000 euro gaan, zoals de vergelijkbare 695 Esseesse.