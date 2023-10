Mazda volhardt met rotatiemotoren

Mazda pakt op de Tokio Mobility Show uit met de ICONIC SP, een fraaie conceptcar die elektro-aandrijving combineert met een wankelmotor met dubbele rotor.

Mazda is een eigenzinnige constructeur die speciale keuzes maakt als het aankomt op de aandrijftechnologie van de toekomst. Terwijl de meeste concurrenten voluit inzetten op volledige elektrificatie, geloven de ingenieurs bij Mazda in pluralisme qua aandrijfmethode. De basisgedachte is efficiëntie: hoe kan je een voertuig zo efficiënt mogelijk laten rijden zonder voor de ene of de andere technologie te kiezen.

Mazda voegt de daad bij het woord want het merk lanceerde een 3,3 liter grote zescilinder dieselmotor die onder de motorkap van de CX60 werd gezet. De verbruikscijfers van iets meer dan 5 liter per 100 km zijn ronduit spectaculair voor een uit de kluiten gewassen SUV van dat kaliber.

Zuinig?

Met dat in het achterhoofd, loont het de moeite even te kijken naar dit concept van een sportwagen waar Mazda een rotatiemotor gaat gebruiken. Dankzij deze wankelmotoren boekte Mazda destijds successen in de enduranceraces (Le Mans) maar toen lag de klemtoon op pure prestaties. De sportieve RX-modellen die daarop volgden, waren krachtig en technisch vernuftig maar allerminst zuinig.

Daarom is het nu vrij gedurfd om die technologie vanonder het stof te halen om uitgerekend zuinige auto’s te gaan bouwen. Mazda kiest voor een flexibele lay-out waarbij de wagen op verschillende brandstoffen (inclusief waterstof) rijden. Deze ICONIC SP conceptcar is 4,18 meter lang, weegt amper 1.450 kg en levert 370 pk.