50 jaar Porsche 911 Ducktail 

In 1972 ontwikkelde Porsche een 911-variant voor de autosport. De snelle en sportieve 911 Carrera RS 2.7 werd in vooral beroemd door zijn ‘Ducktail’ achterspoiler.

Vijftig jaar geleden besliste Porsche een nieuwe auto voor de race- en rallysport te bouwen op basis van de 911. Als homologatiespecial moest het een erg lichte en snelle sportwagen worden. Zo ontstond de 911 Carrera RS 2.7, het krachtigste model van de eerste generatie van de 911 en meteen het pronkstuk van het Porsche-gamma. Aan het gewicht, de aerodynamica, de motor en het onderstel was hard gesleuteld door de ingenieurs van het sportwagenmerk uit Stuttgart.

De Porsche 911 Carrera RS 2.7 werd zo de snelste Duitse productieauto van zijn tijd en het eerste in serie geproduceerde model met een voor- en achterspoiler. Vandaar de naam ‘Ducktail’, die verwees naar het opstaande achterste spoiler.

Rasechte sportwagen

Oorspronkelijk plande Porsche slechts 500 exemplaren te bouwen. Die waren nodig om de 911 Carrera RS 2.7 te homologeren voor races in Groep 4 voor GT’s. Op 5 oktober 1972 was het nieuwe model te zien op het Parijse autosalon en tegen eind november van dat jaar waren alle 500 auto’s al verkocht. Een onverhoopt succes dat nog even zou aanhouden, want uiteindelijk zou Porsche meer dan 1.500 stuks verkopen.

De Porsche 911 Carrera RS 2.7 was een rasechte sportwagen met een karige uitrusting en zelfs dunnere ruiten om gewicht te besparen. Zo bedroeg het leeggewicht slechts 960 kg, terwijl de 2,7-liter zescilinder met brandstofinjectie 210 pk produceerde. Dat leverde voor die tijd hallucinante prestaties op: 0 tot 100 km/u lukte in 5,8 seconden en de topsnelheid bedroeg 245 km/u.

Al snel behaalde de Porsche 911 Carrera RS 2.7 racesuccessen aan de vleet in rally’s en op circuits en de wagen groeide uit tot één van de meeste iconische modellen in de merkgeschiedenis. Het is dan geen verrassing dat vandaag voor een origineel model een fortuin wordt neergeteld.