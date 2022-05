5.000 Mini-fans verzamelen in Zolder

De vijfde editie van de Mini Fan & Track Day in Zolder werd een gigantisch succes. Ruim 5.000 enthousiaste liefhebbers zakten af naar de Limburgse omloop om te genieten van een dag die in het teken stond van hun favoriete automerk.

Mini is een iconisch automerk dat in de jaren 1950 in Groot-Brittannië ontstond en furore maakte met een piepkleine, sportieve wagen. Na de overname door BMW eind jaren 1990 kwam er een nieuwe Mini, die weliswaar een maatje groter werd maar op zijn beurt tot een succesnummer uitgroeide. Mini is bovendien een van de weinige automerken die een echte community kon ontwikkelen van gepassioneerde eigenaars die hun auto echt koesteren.

Het is dan ook geen toeval dat de meetings van Mini-rijders altijd op veel belangstelling kunnen rekenen en zelfs een breder publiek aantrekken dat graag de kleurrijke en origineel uitgedoste Mini’s komt bewonderen. Een topevenement voor de Mini-eigenaars is de Mini Fan & Track Day in Zolder die in de coronaperiode niet kon plaatsvinden maar nu eindelijk weer op het programma stond.

Zolder werd overspoeld door Mini’s.

Bezoek Charlie Cooper

Deze editie van de Mini Fan & Track Day werd een groot succes want op zondag 22 mei werd het Limburgse circuit echt overspoeld door kolonnes Mini’s. Een goede 5.000 Mini’s verzamelden in Zolder waar tal van activiteiten op en naast het circuit werden georganiseerd om iedereen te vermaken. Zo was er een heus Mini-dorp met standjes, hapjes, lifestyle, kinderanimaties en een racesimulator. Daarnaast konden de bezoekers ook meerijden op het circuit met een professionele piloot in een Mini John Cooper Works of genieten van een demo met een WRC MINI.

Als kers op de taart zorgde Mini Belux nog voor een zeer speciale gast: Charlie Cooper, de kleinzoon van racelegende John Cooper die zelf het circuit op ging met een vintage Mini Cooper.