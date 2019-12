Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

2019 zit erop. Een blik in de achteruitkijkspiegel herinnert ons aan tal van nieuwe modellen die zowel qua design als technologie een nieuwe tijdperk inluiden met als uitschieter de elektrische aangedreven Porsche Taycan.

2019 gaat de geschiedenis in als een kanteljaar waarin het fenomeen auto sterker dan ooit in het vizier kwam van jongeren én ouderen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en toekomst van onze planeet. Terzelfdertijd werden nooit meer SUV's verkocht waarvan is geweten dat die méér verbruiken en méér schadelijke uitlaatgassen uitstoten dan een vergelijkbare sedan of break.

...