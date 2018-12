2018: kanteljaar zorgde voor ongeloof en onzekerheid bij de brave automobilist

Het einde van 2018 nadert. De hoogste tijd voor een blik in de achteruitkijkspiegel. Zolang dat nog kan, want op de nieuwe Audi e-tron is die vervangen door een achteruitrijcamera met een OLED-scherm in de deuren. In feite gaat het om een gadget waarmee het Duitse premiummerk dezer dagen positief in het nieuws komt. Slim bedacht én een balsem op de wonde die de opsluiting van topman Rupert Stadler op verdenking van bedrieglijke praktijken naliet. Ook andere merken kwamen ongunstig in het nieuws, Tesla ging zelfs bijna overkop.