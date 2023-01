100.000ste bezoeker op Autosalon

Op dinsdagmorgen 17 januari werd op het Autosalon van Brussel de 100.000ste bezoeker gespot. Na drie van de negen salondagen zit dat schema want de doelstelling is om minstens 300.000 bezoekers naar de Heizel te lokken.

De 100.000ste bezoeker werd door Febiac, de organisator van het salon, feestelijk onthaald en kreeg een lunch om dit te vieren. Er is dus wel wat animo op het salon, maar er zijn ook echo’s van bezoekers die minder tevreden zijn over de diversiteit van het aanbod. Heel wat consumenten hopen de voertuigen van hun eigen shortlist op het salon aan te treffen, maar dat blijkt niet het geval. Een sprekend voorbeeld daarvan is de afwezigheid van de Citroën C3, de best verkopende wagen op de Belgische markt.

Erop of eronder

Toch is het net die privékoper die men op deze autoshow moet terugwinnen. De verkoop aan hen is dramatisch gedaald en dit salon moet je zien als de laatste strohalm waaraan de sector zich vastklampt om het tij te doen keren. In dat licht is het moeilijk te vatten dat de meeste merken quasi uitsluitend aandacht besteden aan hun (semi-)elektrische producten. Die auto’s mikken immers op professionele (leasing-)klanten die hun voertuig sowieso zullen vernieuwen (ook zonder salon) door een geëlektrificeerd exemplaar omdat de fiscaliteit hen dat oplegt. Wanneer na de salonperiode zou blijken dat de privémarkt zich niet heeft ‘herpakt’, is de kans klein dat er volgend jaar nog een salon komt.

Hoewel de salonorganisatie dit jaar mikt op 300.000 bezoekers, ligt dat een stuk lager dan in de jaren voor corona. Drie jaar geleden trok het Autosalon meer dan een half miljoen kijklustigen. Ook dat moeten we in perspectief zien omdat het salon toen ook langer duurde. De neerwaartse trend is echter al langer gaande, want de absolute gloriedagen van de Brussels Motorshow liggen meer dan twee decennia achter ons. In 2000 werden meer dan 756.000 bezoekers geteld en sindsdien ging het langzaam maar gestaag bergafwaarts.