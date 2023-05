Aston Martin DB 12 geveild in Cannes

Aston Martin heeft een nieuwe DB 12 ontwikkeld en om de introductie luister bij te zetten werd het allereerste exemplaar geveild op het filmfestival van Cannes.

De DB-modellen van Aston Martin zijn onlosmakelijk verbonden met het witte doek. De bolides van de verfijnde Britse sportwagenbouwer kennen wij uit succesvolle James Bond-films. Of en in welke Bond-prent deze DB12 zijn opwachting zal maken, is voer voor speculatie maar dit nieuwe model heeft zijn entree in de filmwereld niet gemist. Voor alle duidelijkheid: in de laatste Bond-film (No time to die) sneuvelde James Bond, maar fans putten hoop uit de gedachte dat ze geen lijk van de Britse spion hebben gezien…

1,6 miljoen dollar

Dit eerste exemplaar werd op de gala-avond van het filmfestival in Cannes geveild en de opbrengsten gaan naar een goed doel. In gezelschap van de Duitse atlete Alica Schmidt, werd deze uitzonderlijke GT live geveild. De auto is ontwikkeld naar aanleiding van het 110-jarig bestaan van het merk en werd afgewerkt door de Bespoke-afdeling van Aston Martin, zeg maar het departement maatwerk.

Zo zit onder de motorkap een uniek schild met de handtekeningen van F1-piloten Lance Stroll en Fernando Alonso. De bolide wisselde uiteindelijk van eigenaar voor 1,5 miljoen euro. Wie de wagen kocht, werd niet bekend gemaakt. De exacte prijs voor de gewone productieversies is vandaag nog niet bekend, maar de overige DB12-modellen zullen een stuk goedkoper zijn dan dit exemplaar.