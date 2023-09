Antwerp Concours wil generaties verbinden 

Het Antwerp Concours d’élégance is een vaste afspraak voor oldtimerliefhebbers. De organisatie is aan zijn 18de editie toe en de organisatoren willen de jeugd betrekken bij de jurering.

De organisatoren van het Antwerp Concours spelen in op een algemeen ‘probleem’ van de veroudering van het publiek van dergelijke evenementen. Om de kritiek te pareren dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ enkel virtueel op schermpjes leeft, komt er een volwaardige ‘teenage jury’.

Die bestaat uit zes jongens en meisjes tussen 10 en 16 die de klassiekers beoordelen op hun X-factor. Ze hoeven geen encyclopedische bagage te hebben. Het is de bedoeling dat ze hun persoonlijke voorkeur uitdrukken op basis van wat ze te zien krijgen. Op die manier wil organisator Nicholas Van Frausum de jongste generatie warm maken voor deze hobby in de hoop dat het mobiele erfgoed bewaard zal blijven.

Belvedère

In de tuin van Kasteel Belvedère in Wijnegem (Antwerpen) zijn op zondag 10 september een 100-tal klassiekers te zien. Naast de teenage jury is er ook een klassiek geschoolde jury. Er worden zeldzame naoorlogse modellen getoond, naast racewagens en recentere sportwagens. Deze editie staat in het teken van de ‘Barnfind & preservation’ waarbij twintig niet-gerestaureerde auto’s en 10 motoren uit de periode 1900 tot 1960 worden voorgereden waaronder de Belgische Pipe viercilinder uit 1904.

Kijklustigen zijn op 10 september welkom vanaf 10.00 uur. De inkom bedraagt 18 euro, in voorverkoop betaal je 15 euro.