Amerikaanse parlementsleden brengen verrassingsbezoek aan Taiwan

Vijf leden van het Congres, het Amerikaanse parlement, zijn zondag in Taiwan geland voor een verrassingsbezoek. Eerder deze maand had Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigen, al het land bezocht, met de nodige spanningen met China tot gevolg.

Volgens het American Institute in Taiwan, de facto de Amerikaanse ambassade in Taipei, gaat het om een tweedaags bezoek in het kader van een rondreis in de grote regio van de Indische en de Stille Oceaan. Op de agenda staan gesprekken over onder meer handel en investeringen.

Militaire oefeningen

Volgens het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken zal de delegatie op de koffie gaan bij president Tsai Ing-wen en buitenlandminister Joseph Wu. De bezoekende parlementsleden komen uit beide kamers van het parlement en beide partijen. Het gaat om de senator Ed Markey en John Garamendi, Alan Lowenthal, Don Beyer (Democraten) en Aumua Amata Coleman Radewagen (Republikeinen) uit het Huis van Afgevaardigden.

Peking rondde pas woensdag de militaire oefeningen af die gestart waren naar aanleiding van een bezoek vorige week aan Taiwan van Nancy Pelosi. Het ging om grootschalige militaire activiteiten rond de eilandrepubliek, waarbij onder meer een mogelijke verovering van het eiland werd geoefend.

De Chinese leiders wijzen officiële contacten van andere landen met Taiwan af omdat ze het eiland beschouwen als een deel van de Volksrepubliek. Aan de andere kant beschouwt Taiwan zichzelf als onafhankelijk. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden de Chinese communisten van Mao Zedong de nationalisten van Chiang Kai-shek van het vasteland verdreven, richting Taiwan.

Washington verbrak in 1979 de officiële relaties met Taiwan, toen het Peking erkende als de enige Chinese vertegenwoordiger. Anderzijds zijn de VS de grootste bondgenoot van Taipei gebleven, ook als wapenleverancier.