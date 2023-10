Abarth, ‘le sorcier’ gaat elektrisch

Precies zestig jaar geleden onthulde Carlo Abarth op het salon van Turijn de gepeperde versie van de Fiat 500 D. Het was de start voor een traditie van microsportievelingen die nog altijd bestaan.

Carlo Abarth was een gepassioneerd liefhebber van racemotoren en -wagens die destijds nauwe contacten had met onder andere Ferry Porsche. Na de Tweede Wereldoorlog richtte hij zijn bedrijf Abarth & co op met zijn sterrenbeeld (de schorpioen) als logo. Carlo Abarth werd ook le sorcier genoemd omdat hij kleine motoren kon omtoveren tot krachtige racebommetjes. Het bedrijf legde zich toe op het prepareren van racebolides en bood een breed gamma sportuitlaten aan.

In 1963 volgde een oefening op basis van de Fiat 500 D. De tweecilindermotor van de kleine Fiat werd opgeboord tot 595 cc, vandaar de naam 595. Samen met het grotere slagvolume kwam er een ruimer oliecarter, aangepaste carburatoren en een sportuitlaat met twee pijpen. Door deze ingrepen werd het amechtige motorvermogen van de originele motor opgevoerd tot 27 pk waardoor de compacte stadsmus een topsnelheid haalde van 120 km/u.

Ook elektrisch

Abarth is sinds de vroege jaren zeventig integraal in handen van Fiat, getuige de populaire Abarth-ontwerpen die de voorbije jaren nog altijd op Fiat 500-basis werden gebouwd. Vandaag, zes decennia later, blijft het enthousiasme voor deze sportievelingen in broekzakformaat. Abarth biedt de 595 met een vermogen van 160 pk en alsof dat niet volstaat is er een nog potiger versie – de 695 – goed voor 180 pk. De kleine schorpioen gaat ook aan de stekker met de lancering van de Abarth 500e die ook is gebaseerd op de gelijknamige Fiat.