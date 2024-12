Aantal Belgen dat een beroep doet op voedselbanken is licht gedaald, vraag blijft heel hoog

Het aantal Belgen dat een beroep doet op de voedselbanken is licht gedaald ten opzichte van de piek in 2022. Dat meldt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische voedselbanken. Aan de vraag voldoen blijft echter moeilijk, klinkt het, omdat ook het aantal giften uit de industrie is afgenomen.

In 2022 zagen de voedselbanken een piek in het aantal hulpbehoevenden. “Meer dan 210.000 Belgen kwamen bij ons aankloppen”, zegt Piet Vanthemsche. De hoge inflatie en energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronacrisis zorgden ervoor dat veel landgenoten het financieel moeilijk kregen. Afgelopen jaar is dat aantal gedaald naar net iets meer dan 200.000. ‘Een lichte daling, maar de vraag blijft zeer hoog’, zegt Vanthemsche.

De voedselbanken streven ernaar iedereen die bij hen aanklopt het equivalent van vijf maaltijden per week te kunnen bieden. ‘Maar dat lukt niet langer altijd. Ook het aantal voedselgiften uit de industrie is namelijk licht afgenomen’, legt Vanthemsche uit.

In heel België verwerken meer dan 700 lokale verenigingen voedseloverschotten van winkeliers en supermarktketens. Omwille van voedselveiligheid accepteert de voedselbank geen voedsel van particulieren.

Zonder in detail te treden zegt Vanthemsche tot slot dat het aantal geldelijke donaties is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. ‘Al komen er nog altijd meer donaties binnen dan in 2019. Het bewustzijn is door corona en de oorlog in Oekraïne vergroot’, zegt hij.

Op kerstavond serveren de voedselbanken met ‘De Langste Tafel’ overal in het land een kerstmaaltijd aan wie dat zich niet kan veroorloven. Wie de actie wil steunen, kan een bord doneren. Dinsdagmiddag stond de teller op 37.648 borden.