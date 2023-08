35 jaar VW California

Volkswagen biedt al 35 reisplezier met de California-busjes gebaseerd op de Transporter bestelwagens, maar voorzien van een uitgekiende en vooral luxueuze kampeeruitrusting.

Straks toont Volkswagen met de California Concept op het Caravan Salon in het Duitse Düsseldorf (25 augustus tot 3 september) de opvolger van deze verfijnde reismobiel. Opvallend: de nieuwe versie is niet langer gebaseerd op de Transporter bestelwagen, maar op de Multivan die zijn technologie deelt met de personenwagens binnen het VW-gamma. Via die weg zal de nieuwe camper ook toegang krijgen tot plug-inhybride technologie die – voorlopig – niet beschikbaar is binnen het bedrijfswagengamma.

Uitvouwdak

Op de eerste schets van het busje is te zien dat het obligate uitvouwdak blijft. In tegenstelling tot de versies die we vandaag kennen, wordt langs beide kanten van het voertuig een rolluifel voorzien. Het is niet zeker of er ook langs elke flank een schuifdeur wordt gemonteerd, want tegen de rechterkant van het interieur zit doorgaans de keukeninrichting met een spoelbak, een koelkast en gaspitten om onderweg te koken.

De plug-inhybride aandrijving schept nieuwe mogelijkheden want de extra batterijcapaciteit kan misschien ook worden gebruikt als huishoudbatterij wanneer er niet wordt gereden. Zo zou die batterij bijvoorbeeld een (elektrische) aircocompressor kunnen voeden. Op dit ogenblik kennen we deze details nog niet, we weten wel dat de volgende generatie California’s net als zijn voorgangers in Hannover zal worden gebouwd en dat we hem in 2024 in de toonzaal mogen verwachten.