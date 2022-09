Zwarte specht

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Er werd aangenomen dat spechten ononderbroken met hun harde snavel op hard hout kunnen hameren omdat ze weefsel in hun kop hebben dat als een schokdemper fungeert. Maar onderzoek van bioloog Sam Van Wassenbergh (UAntwerpen) en zijn collega’s, gepubliceerd in Current Biology, stelt nu dat het niet klopt, integendeel: het weefsel in de kop fungeert veeleer als een extra hamer dan als een veiligheidshelm. De spechten vangen de schokken helemaal niet op, want daardoor zouden ze minder efficiënt hameren. Hun hersenen zouden ‘gewoon’ bestand zijn tegen de gevolgen van de schokken, toch op z’n minst voor hameren op hout.