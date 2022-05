Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een van de kritieken op het gebruik van windmolens en zonnepanelen voor de opwekking van milieuvriendelijke energie is dat de instrumenten zelf heel vervuilend kunnen zijn. Volgens Advanced Materials wordt er nu gewerkt aan manieren om silicium te recycleren uit zonnepanelen.

Weldra zullen veel panelen van de eerste generatie na 30 jaar worden afgedankt. Er is een procedure in ontwikkeling om het silicium erin te vermalen tot een fijn poeder, waaraan specifieke hoeveelheden van de elementen fosfor en germanium worden toegevoegd. Daarmee kan een solide thermo-elektrisch materiaal worden gemaakt. Het kan temperatuurverschillen omzetten in elektriciteit (of omgekeerd). Zo worden zonnepanelen deels recycleerbaar en dus een stuk groener.

Andere onderzoekers schrijven in het vakblad Fuel dat ze erin geslaagd zijn om door middel van pyrolyse wieken van windmolens af te breken tot de fenolen en vezels die hun voornaamste bestanddelen zijn. Die kunnen dan hergebruikt worden. Pyrolyse is een proces voor de verbranding van organisch materiaal waar geen zuurstof aan te pas komt, zodat de restproducten bruikbaar blijven.