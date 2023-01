Zomerkamp maakt kinderen socialer

Zomerkampen zijn geschikt om kinderen vaardigheden voor een succesvol leven bij te brengen, zoals zelfcontrole en de bereidheid om anderen te helpen. Dat blijkt uit een studie in PLoS One. Kinderen leren er onder meer hoe ze hun eigen emoties én die van anderen kunnen herkennen en managen, waardoor ze hun gedrag kunnen bijsturen richting optimaal functioneren in groep. Zomerkampen worden in de studie omschreven als ‘ideale plekken om buiten de familie te experimenteren met sociaal zijn’. Dat werpt vruchten af voor de rest van het leven.