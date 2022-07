Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De exquise Nederlandse talkshow die al meer dan dertig jaar ruimschoots de tijd neemt om met de meest spraakmakende figuren uit het Nederlandse taalgebied te praten, staat ook deze zomer garant voor boeiende zondagavonden. Gastvrouw is voor de zesde keer op rij Janine Abbring. Zij ontvangt in deze eerste aflevering presentator Humberto Tan. De week erop volgt Sandra Philippen, hoofdeconoom bij ABN Amro en vroeger chef economie van het Algemeen Dagblad. Philippen, geldt als een van de invloedrijkste economen van onze noorderburen en legde zich vooral toe op populisme en klimaatverandering. Nog een week later volgt journalist en mediaondernemer Derk Sauer. Die woonde en werkte meer dan dertig jaar in Rusland, waar hij met zijn Moscow Times onafhankelijke journalistiek bedreef. Tot de invasie in Oekraïne hem en zijn redactie noopte om vanuit Amsterdam te opereren. Sauer zal zowel zijn afkeer van Poetin als zijn liefde voor Rusland en haar volk doen doorschemeren in zijn fragmentkeuze, waarin Russische filmmakers centraal zullen staan.