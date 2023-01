Zinvolle uitbreiding

Astara, de autodistributiegroep die in 2022 is ontstaan door de fusie van het Belgische Alcomotive en het Spaanse Astara, heeft recent een strategisch partnerschap gesloten met Silence Urban Ecomobility voor de verdeling van hun elektrische scooters in ons land. De nieuwe activiteit kadert in de transitie van autodistributeur naar mobiliteitsprovider.

Het Spaanse Silence bestaat sinds 2012 en produceert baanbrekende producten op het gebied van stedelijke ecomobiliteit. Zowel de SO1/SO2 scooter als de SO4 ‘Nanocar’ zijn uitgerust met hetzelfde verwijderbare batterijsysteem, een mobiel trolleyachtig batterijpakket op wielen en een handvat dat kan worden opgeladen aan een normaal stopcontact.

Gebruiksvriendelijk

Beschikt de SO1/SO2 over één verwijderbare en verwisselbare batterij, dan gebruikt de SO4 twee accu’s met een gemiddelde oplaadtijd van ieder 6 uur. De scooter heeft een actieradius van 130 kilometer, in het geval van de Nanocar bedraagt die bijna 150 kilometer. De SO4, het eerste elektrische voertuig op vier wielen van Silence, zal beschikbaar zijn in twee versies, met een maximumsnelheid tot 45 km/u (geen rijbewijs nodig) en tot 85 km/u. De Nanocar is uitgerust met unieke voorzieningen in dit segment zoals airconditioning, elektrische centrale vergrendeling, elektrische spiegels, smartphonehouder, audio Bluetooth-aansluiting, multifunctioneel stuurwiel en elektrische ramen alsook een praktische bagageruimte van 247 liter. Officiële prijzen zijn er nog niet, die worden bekendgemaakt bij de opening van het Autosalon van Brussel.

Met deze bijkomende activiteit biedt Astara Western Europe zijn klanten een volledig ecosysteem van digitale en mobiliteitsdiensten. De klant kan kiezen of hij het voertuig koopt, toegang heeft tot een flexibel abonnement of het voertuig gebruikt in een autodeelplatform.

Volgens managing director Olivier Sermeus is het de eerste keer dat Astara Western Europe een elektrisch voertuig op twee wielen aanbiedt. Hij spreekt van een zinvolle uitbreiding van de activiteiten die zijn autogroep in staat stelt nieuwe doelgroepen te bereiken. Met de verruiming van het aanbod biedt Astara een nog breder spectrum van mobiliteitsmogelijkheden aan dat wagenparkgebruikers zeker en vast zal aanspreken.

Silence is al vier jaar actief op de Europese markt. Naast de SO1/SO2 en SO4 zal het ook diensten zoals Battery Station en Motosharing in de belangrijkste Europese grootsteden lanceren.